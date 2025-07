22Bet Casino – Tutto In

I migliori casinò online italiani nel periodo attuale

La tua scelta in tranquillità tra i eccellenti casinò online italiani, a portata di click

Sulla nostra selezione trovi un’attenta selezione di siti da casinò AAMS, in modo che tu possa decidere in modo adeguato quello che più fa per te.

Accedere a uno dei migliori siti di gioco online permette di avere opportunità importanti tra cui quello di avere a disposizione questi siti siti di casinò sempre a portata di mano grazie al proprio smartphone, se non si è fisicamente davanti al PC.

Questi operatori affidabili cercano, infatti, di offrire la stessa sensazione al giocatore, sia che si tratti di navigazione da mobile, sia da postazione fissa.

In questo senso, negli ultimi tempi gli provider hanno lavorato molto sui live game delle loro sezioni online, per renderli utilizzabili al meglio in qualsiasi ambiente sul web e rientrando così nel insieme dei top slot online.

Per i portali ADM il tempo è complice anche per il progredire di software e tecnologie sempre più moderni: ogni anno è una sfida tra i portali italiani top che cercano di offrire novità e contenuti speciali in grado di fidelizzare gli utenti dalla loro parte.

È complicato definire quale sia il più valido casinò, poiché tutti sono di alto livello e la lotta si gioca solo su pochi elementi, che potrebbero ricadere nel soggettivo.

Quello che possiamo considerare con il nostro team di esperti sono le campagne promozionali sulla deposito e i incentivi gratuiti, il numero di giochi disponibili, la fruibilità, i protocolli di sicurezza e tanto altro ancora offerti proprio da questi casino online più sicuri.

La lista dei portali ADM più validi in questa sezione ti indica tutti i operatori regolamentati che mettono a disposizione giochi di questo formato unitamente ai bonus di casinò che si attivano al momento dell’registrazione (senza costi).

Nella griglia che trovi di seguito abbiamo compilato tutti i migliori brand online più controllati e stabili, il bonus riassuntivo ed il sito sicuro per usufruirne:

https://www.tuttotek.it/igaming/22bet-recensione-completa-di-un-casino-e-bookmaker-affidabile PORTALI DI SCOMMESSE CERTIFICATI OFFERTA DI BENVENUTO Rating 888casino Bonus 1000€ con 200 spin + 20€ omaggio 96/100 William Hill 50 spin + 1000€ + 20€ 93 punti Starcasino 2.050€ + 150 Free Spin (SPID) rating 92 su 100 Admiralbet €3500 + €1000 + 500 FS 92/100 Snai Bonus 1000€ + extra 2000€ 88 punti Bet365 100 giri gratis rating 87 su 100 Leovegas Offerta: 1.500€ + 300 FS score: 87 Netbet Totale: 1100€ + 200 FS rating 87 su 100 Betway €2000 SPID + 200 giri gratis score: 86 Planetwin Solo bonus 3.000€ rating 86 su 100 Betflag 5000€ + 10€ per slot Pragmatic rating 85 su 100 Pokerstars €200 disponibili valutazione 85 Sisal €5000 + €250 omaggio rating 85 su 100 Lottomatica Offerta: 2.000€ + 5.000€ 84/100 Goldbet Totale 6.000€ valutazione 84 Spin Palace 3.000€ + 50 Free Spin 84 punti

AAMS: di cosa si tratta? attualmente ADM

In suolo italiano il ente preposto del verifica dei siti di gioco legali è l’ex AAMS, ora ADM, che significa Agenzia Dogane e Monopoli, che cura il rispetto delle leggi da oltre vent’anni (da quando è entrata in vigore della legge dello Stato n. 266/2005).

L’ADM è quindi un ente pubblico con struttura legale autonoma; fondato nel 1999, espleta varie attività già di ambito del ministro delle finanze. In particolare, l’Agenzia Dogane e Monopoli si occupa di fiscalità, per quanto riguarda alcuni monopoli legali, compresi prodotti del tabacco e gambling digitale.

Tra i suoi ruoli, oltre alla percezione di tasse, figura anche la concessione di licenze ai top casinò ADM e il relativo vigilanza sul comparto del gambling online.

Come controllare se un casinò è AAMS

Per conseguire in concessione la concessione ADM, tutti i brand di gioco appena lanciati devono provare di poter soddisfare determinati condizioni, e soprattutto, sottoporsi a una serie di analisi periodiche e verifiche, sia da parte di laboratori certificati come eCogra, GA e simili, sia da parte dello stesso istituto di vigilanza statale.

L’intento è sempre quello: preservare gli interessi del giocatore e assicurare l’imparzialità dei risultati finali. Ma come possiamo essere sicuri che stiamo giocando in un sito legale e certificato?

Anche noi fruitori, in effetti, abbiamo la opportunità di accertare personalmente. Questi sono i criteri fondamentali che devi controllare e che ti garantiscono protezione dove giocare:

i portali ADM hanno l’vincolo di funzionare su domini con estensione .it (e mai “.com”) l’servizio clienti è sempre attiva in idioma locale (da consulenti nativi) è introdotto un limite di deposito settimanale all’creazione del profilo

Solo dopo aver dimostrato conformità, si può rientrare nella lista certificata, che verranno poi sottoposti ai controlli previsti dalla disciplina ufficiale con cadenza regolare, atta a garantire la regolarità nel tempo nel tempo, come esamineremo nel prossimo paragrafo.

Cosa distingue i casinò AAMS da quelli illegali

Nel nostro paese è possibile praticare il gioco in modo legale solamente sui siti certificati AAMS, gli unici certificati e autorizzati dallo Stato e gli unici in grado di proporre ai giocatori un ambiente protetto e trasparente.

I casinò non AAMS, di fatto, sono non legittimi e non affidabili per gli consumatori digitali!

Nella scheda qui sotto puoi consultare ben evidenziate le variazioni tra i operatori legali ADM e quelli non regolamentati:

Casinò AAMS Operatori senza licenza ✔️ Connessione sicura con tecnologia SSL ❌ Furto di dati personali e finanziari riservati ✔️ Prelievi sempre consentiti ❌ Vincite non pagate ✔️ Politiche di responsabilità ❌ Nessun supporto al gioco consapevole ✔️ Tutela legale per under 18 ❌ Zero controlli anagrafici

Il nostro consiglio spassionato, dunque, è di utilizzare soltanto nei siti certificati ADM e nei piattaforme approvate come quelli presentati in basso, che garantiscono le vincite più alte.

La stessa ente di controllo ADM, sul proprio dominio pubblico, tiene un elenco di casinò online sicuri, consultabile da tutti.

Protezione nei casinò online

In un casinò online una delle priorità è quella della protezione dell’utente, per via di una richiesta di informazioni personali per registrarsi per essere finalizzata e anche per la sicurezza dei giochi che devono essere controllati con regolarità per preservare l’equità del gioco.

A garanzia di standard di protezione che devono essere seguiti esiste una autorizzazione dell’ente ADM, quella che una volta era conosciuta come attestato AAMS per i siti di gioco. Tutti i siti regolamentati in possesso di questa licenza, come quelli menzionati qui, sono portali a norma di legge.

Promozione per nuovi utenti

Uno dei aspetti fondamentali nella selezione del portale è quello del bonus per i nuovi utenti offerto al giocatore appena registrato.

Per fare una scelta consapevole è bene concentrarsi su alcuni aspetti come l’ammontare totale, cioè l’ammontare disponibile, o i vincoli di rollover, ovvero il numero di giocate richieste per ottenere il saldo prelevabile.

Queste ed altre note sono sempre riportate nella pagina promozioni, espresse già al momento della registrazione.

È saggio controllare tutte le condizioni per non restare senza premio in fase di creazione del profilo.

Giochi proposti dal sito

Avere diverse opzioni di gioco è senza dubbio una delle componenti centrali da analizzare nei portali di gioco.

Quindi è chiaro che fare prima un tour conoscitivo proprio sui siti top di gioco permette di ottenere una panoramica dell’offerta di giochi proposta.

Il consiglio è quello di controllare l’offerta di giochi classici come la classica Roulette e 21, vedere ad esempio quali opzioni esistono.

Oltre ai giochi evergreen, è poi necessario dare un’occhiata alle slot e degli altri prodotti da casinò, in modo da anticipare se il gioco specifico è accessibile.

Altro aspetto rilevante è la scelta tra free play e real money.

I piattaforme sicure, infatti, permettono di giocare in modalità gratuita o con denaro, fornendo così una demo inclusa nel sistema per testare le meccaniche.

Metodi innovativi di registrazione (SPID e CIE)

Una novità rilevante nel confronto tra piattaforme è la registrazione con SPID e CIE

Non tutti i siti di gioco hanno implementato SPID e CIE

e coloro i quali offrono tale possibilità godono di un vantaggio nei confronti dei concorrenti

Registrarsi tramite SPID o CIE offre un livello superiore di rapidità e protezione rispetto alla procedura classica

consentendo l’accesso senza dover gestire più dati d’accesso

dato che l’autenticazione si basa sulle credenziali digitali registrate

Di seguito i casinò online top che supportano SPID e CIE per la registrazione

10 Top casinò online analizzati nel dettaglio

Andiamo ora nel dettaglio e analizziamo i migliori siti casinò online

per comprendere cosa li rende unici

L’obiettivo è fornire strumenti per andare oltre le apparenze di un sito

che a una prima occhiata, soprattutto per i meno esperti, può sembrare solo un insieme di giochi e promozioni

1. 888casino, il numero uno dei casinò digitali

A nostro avviso, 888casino è il miglior casinò online italiano

Rappresenta uno dei casinò più completi presenti sul mercato

e che spicca in particolare tra i siti di slot a livello di esperienza complessiva

Il catalogo delle slot è decisamente ampio

con l’aggiunta di tutti i titoli dei principali provider

è disponibile anche un’ampia gamma di titoli esclusivi

con diversi titoli quick-win

Completano l’offerta elementi grafici eleganti e aggiornati

nella home si trovano subito le ultime uscite e i giochi preferiti dagli utenti

I giochi con jackpot sono ben valorizzati

sia nei titoli brandizzati 888 che nella selezione Jackpot King

In attività dal dal 2011 Licenza AAMS n° 15014 Provider principali Section8, Red Tiger, Quickspin, Yggdrasil, ELK Studios, BTG Sistemi di pagamento trasferimento bancario, portafoglio Neteller, Paypal, Skrill, carta Visa

👍 Il meglio: titoli creati da 888 e introvabili altrove tra i casinò AAMS

🔍 Cosa manca: offerte bonus non molto abbondanti

🎁 Promozioni Esclusive per 888 Casino

Oltre a un bonus di benvenuto utilizzabile non solo con le slot ma anche con tutti gli altri giochi in catalogo

propone una varietà di bonus aggiuntivi personalizzabili

La sezione promo include la celebre ruota della fortuna con tanti fun bonus

premi periodici come i free spin del lunedì e i jackpot giornalieri garantiti

Da segnalare pure le promozioni per la live roulette visibili nella sezione live

🃏 Giochi disponibili e varietà su 888 Casino

888 Casino offre oltre 1.500 slot machine nel suo catalogo

e non manca nessun titolo tra quelli più popolari

con sezione specifica e facilmente accessibile anche da smartphone per le slot con jackpot

Troverai inoltre una ricca sezione dedicata al casinò live, ai giochi da tavolo e ai crash games con tutte le novità

incluso il recente plinko

Uno dei vantaggi è l’accesso a giochi unici targati 888, sia virtuali che dal vivo

💸 Metodi di Pagamento su 888 Casino

888 Casino supporta tutti i sistemi di pagamento più usati per depositi e prelievi

coprendo metodi classici come Visa e innovativi come Apple Pay

Attenzione però: se vuoi ottenere il welcome bonus, per la tua prima ricarica non dovrai utilizzare Skrill e Neteller

⭐ Conclusioni sull’esperienza con 888 Casino

888 Casino rappresenta una delle realtà AAMS/ADM più solide e apprezzate

che si fa notare per l’eccellenza del catalogo e le continue novità esclusive

Molto valide anche le applicazioni mobile e le classificazioni per categoria di gioco

in particolare quelle focalizzate sulle slot con premi jackpot

2. William Hill Casinò

William Hill propone un’ampia selezione di slot, in gran parte firmate Playtech

A nostro avviso il bookmaker inglese è uno dei migliori casino online per gli ottimi tassi RTP

criterio essenziale nella scelta delle slot online

L’app dell’operatore consente un gioco veloce e piacevole anche da smartphone

È uno dei nomi storici del settore gaming a livello globale e nazionale

Simbolo di protezione e fiducia per i giocatori

è attivo in centinaia di mercati, inclusi oltre 170 Paesi

Uno dei protagonisti assoluti nel mondo delle scommesse online

William Hill cammina a testa alta anche quando si tratta di casino

3. Starcasinò Italia

Per noi Starcasinò rappresenta un top site per gli amanti delle slot

Con più di 2.000 slot, Starcasinò presenta spesso giochi in esclusiva anticipata

L’attrazione principale restano le slot machine

a prova dell’investimento nella soddisfazione del pubblico

La notorietà del brand è cresciuta fortemente anche nel settore italiano

anche grazie alla forte comunicazione promozionale effettuata finché era possibile

Attualmente è una piattaforma di riferimento per i giocatori

Online dal: 2013 Autorizzazione AAMS: n° 15230 Partner di gioco: Barcrest, iSoftBet, Lightning Box, Nazionale Elettronica, Thunderkick, Yggdrasil Sistemi per prelevare: CartaSì, Neteller, PayPal, MyBank, Postepay

👍 Highlight: tanti sviluppatori diversi e filtri comodi per esplorare il catalogo

🔍 Da migliorare: la grafica del sito non ci ha fatto impazzire, a fronte di colori abbastanza “soft” ci aspettavamo qualcosa di un po’ più fresco e moderno

4. Admiralbet

Tra i casinò online, Admiralbet offre uno dei migliori bonus di ingresso per i nuovi giocatori

Secondo noi, è una promozione molto ricca e conveniente

composta da bonus sul primo deposito, senza deposito e free spin

Essendo ADM, garantisce anche un’assistenza di alto livello

efficiente nel rispondere in modo celere a ogni segnalazione

Anche questo bookmaker punta molto sulla parte relativa ai giochi da casinò

inclusi slot, live game, lotterie, poker e bingo

La varietà proposta lascia piena libertà di scelta a seconda dei gusti

In attività dal: 2012 Licenza di gioco italiana: n° 15096 Main developer: Arancita Games, Capecod, Eurasian, Fazi, GreenTube, Novomatic Metodi di Prelievo: Admiral Pay, Bonifico postale domiciliato, PayPal, Voucher

👍 Punti forti: AdmiralBet è una sorpresa positiva tra i casinò emergenti. Promozioni efficaci e caricamenti rapidi

🔍 Nota critica: le slot presenti sono buone, ma inferiori come numero rispetto ai top casinò

5. SNAI casinò, il top dei giochi in un solo sito

SNAI è senza dubbio tra i casinò sicuri che meritano attenzione

Riteniamo che l’esperienza offerta da SNAI sia davvero valida

Prima di tutto, nel catalogo sono presenti i principali provider del settore

a partire da Playtech, NetEnt e Novomatic

Esiste un’area dedicata che facilita la navigazione tra i giochi

che mette subito in evidenza le categorie più cercate dagli utenti

Le slot race rappresentano un fiore all’occhiello della piattaforma

che migliorano ulteriormente una sezione promo ben strutturata

e che lo rendono uno dei siti di slot online più utilizzati

Completa l’offerta una vasta selezione di giochi classici da casinò

Online dal: 2008 Licenza AAMS: n° 15215 Partner di gioco: BetSoft, Blueprint, Espresso, Games Lab, Greentube, Playson Canali per prelievi: Visa, PayPal, PostePay, Voucher, Bonifico

👍 Aspetti positivi: bonus personalizzabili in base al gioco scelto, anche per lotterie e bingo

🔍 Cosa manca: maggiore semplicità nell’organizzazione del sito per chi inizia

6. Bet365 Casino

Bet365 rientra tra le piattaforme di casinò online più note

in quanto propone slot dei migliori fornitori di giochi

Per noi è un punto di riferimento anche per l’attenzione posta al tema del gioco responsabile

L’offerta casinò di Bet365 è di qualità superiore

Navigando tra le sezioni, si percepisce immediatamente l’importanza del portale

costruita su misura per l’utente che ne usufruisce

Non solo slot: il catalogo include carte, giochi live e roulette

compatibili con diversi sistemi di pagamento online

7. LeoVegas, top player anche nei giochi dal vivo

LeoVegas è sicuramente tra i migliori portali di slot machine online

Il numero di slot disponibili è molto ampio

dove spiccano i titoli di Play’n GO e Pragmatic Play

infatti troviamo quasi tutti i titoli disponibili di questi sviluppatori

anche quelli con le percentuali di vincita più alte

L’offerta non si limita a due software house: anche gli altri brand sono ben rappresentati

è positivo che i titoli di punta siano spesso protagonisti delle promozioni

Ottima anche la sezione dei giochi dal vivo

che include game show di alcune videoslot note

come ad esempio Sweet Bonanza Candyland

Presente online dal: 2012 Licenza di gioco italiana: n° 15011 Main provider: Authentic Gaming, Evolution, Ezugi, Foxium, Iron Dog Studios, Just For The Win Metodi di Prelievo: MasterCard, Neteller, PayPal, PostePay

👍 Aspetti positivi: ottima usabilità su dispositivi mobili e registrazione ben progettata

🔍 Da rivedere: layout su desktop obsoleto rispetto all’ottima resa mobile

8. NetBet Casinò

Netbet spicca per offrire agli giocatori il monitoraggio live dei montepremi di alcune slot in catalogo. A nostro avviso si considera una opzione davvero valida, che mette in risalto diversi titoli. Questo operatore italiano fa parte della lista dei siti di scommesse di spicco e certificati con autorizzazione ADM.

Sul sito web è possibile navigare oltre mille giochi a rulli, live game forniti dai migliori provider come Playtech, Pragmatic Play ed Evolution, un altro top player. Su Netbet è possibile giocare in totale serenità anche da dispositivo portatile: basta ottenere l’app, fornire le proprie credenziali e si è operativi, con la stessa selezione di titoli presente su pc.

Online dal 2008 Autorizzazione ufficiale numero 15015 Provider più noti il provider Novomatic, Pragmatic Gaming, Amusnet Interactive, Net Entertainment, Playson, Yggdrasil Gaming, World Match Gaming Sistemi per il ritiro Apple Pay, circuito Visa, carta MasterCard, Paypal, PaysafeCard, Skrill

👍 Cosa ci è piaciuto: oltre alle videolottery di successo, abbiamo notato anche fornitori alternativi, nonché tutti i giochi veloci del momento e i migliori giochi televisivi.

🔍 Possibili miglioramenti: il navigatore è stato modificato recentemente e al momento prevede solo le seguenti categorie generali: Betting, Scommesse Live, Casino e Live Casino, Giochi Virtuali e Tutti giochi. La pagina delle slot non è ancora presente e potrebbe essere sicuramente un punto di forza.

9. Betway casinò, slot per ogni preferenza

Il portale di scommesse di Betway è un altro degli brand che riteniamo interessanti. Tra i giochi in evidenza abbiamo evidenziato il celebre Book of Dead e Starburst, ma l’offerta si estende per oltre 1.700 titoli. I fornitori elencati, che si trovano tra i parametri, non eguagliano la quantità di altri concorrenti, ma racchiudono tutti i marchi essenziali che nei siti di slot non possono mancare. Le demo poi sono sempre disponibili con un solo clic, e questo a nostro giudizio è un ottimo punto a favore per poter selezionare i giochi da provare in poco tempo. Molto apprezzata anche la parte dedicata alle lotterie.

10. Planetwin365, un portale di gioco completo

Anche il servizio online di Planetwin365 è uno dei più completi a cui ci siamo avvicinati. La sua offerta conta infatti più di quattromila e più titoli, sono dunque a servizio non solo le classiche slot delle principali software house, a partire da Book of Ra e la famosa Gates of Olympus, ma anche molteplici prodotti di provider di nicchia, tutti da provare. Le versioni dimostrative sono ora aperte a chiunque, quindi potete farvi un’idea in prima persona non solo la struttura ma anche la qualità dei giochi. Oltre a essere uno dei migliori siti slot, da poco offre inoltre il bingo e un ampio catalogo di lotterie.

Online dal l’anno 2010 Licenza ADM n° 15242 Fornitori Principali Playtech Gaming, Play N Go, Playson, Net Entertainment, il provider Pragmatic, Amusnet Games Sistemi di pagamento Visa, carta MasterCard, Apple Pay, PayPal, e-wallet Skrill

👍 Cosa ci è piaciuto: su PlanetWin 365, oltre a un’ampia gamma di slot, abbiamo notato anche carte, gioco del bingo e lotterie.

🔍 Possibili migliorie: stiamo attendendo l’introduzione di bonus promozionali e una ruota della fortuna Planet più stabile.

Altri parametri per valutare i casino online

Oltre alle qualità già menzionate ne abbiamo selezionate altre che possono essere influenti nella scelta del miglior sito casinò online. Questi elementi che descriveremo a breve non riguardano direttamente il gioco, ma fanno riferimento più all’giocatore e al perfezionamento del servizio in generale. Ecco gli aspetti che noi di Gazzetta giudichiamo rilevanti in questo senso.

Responsabilità nel gioco nei migliori casino online

Un argomento chiave è soprattutto quello della tutela in termini di gioco responsabile. Come noto, il gioco da remoto offre un intrattenimento basato su puntate a soldi, che talvolta può portare a ludopatia. Quindi i operatori certificati hanno l’responsabilità di assistere la utenza sotto questo aspetto, fornendo tutte le indicazioni utili per il supporto agli utenti a rischio e il monitoraggio dei segnali iniziali di una ludopatia.

Nelle aree dedicate con certificazione legale, sono sempre presenti i contatti per gli servizi dedicati che si occupano dei casi a rischio, come ad esempio Gambling Therapy, il portale Gioco Responsabile, EGBA e Logico.

Ottimizzare l’usabilità con le App

I migliori siti casino offrono versioni scaricabili per giocare a soldi veri, che danno la possibilità ai visitatori di usufruire di una grande varietà di titoli come slot online, poker, roulette e blackjack direttamente dai loro dispositivi mobili. L’navigazione è altamente coinvolgente, con visivi accattivanti e movimenti realistici. Inoltre, le piattaforme mobili offrono vantaggi come bonus esclusivi, incentivi periodici e sistemi di loyalty che migliorano ulteriormente l’esperienza dell’utente.

La sicurezza delle transazioni dei siti certificati

In un portale digitale una delle parole d’ordine è quella della protezione dei giocatori, per via di una fase di iscrizione che necessita di informazioni sensibili per essere completata e anche per la gestione dei programmi interni che devono essere controllati con frequenza per garantire uno svolgimento corretto delle partite.

A protezione di livelli di sicurezza che devono essere conformi, esiste una licenza rilasciata dalla ADM, quella che una volta era conosciuta come autorizzazione AAMS per i casinò online.

Sicurezza dei dati e crittografia

Registrandosi a un sito di gioco si apre quello che viene comunemente nominato ‘profilo utente’ vale a dire un vero e proprio conto dove è possibile versare e prelevare denaro qualora ce ne fosse la possibilità. Questo significa anche che un casinò online ha l’impegno di garantire un ambiente protetto, che focalizzi l’attenzione sulla protezione dei movimenti di denaro e sulla sicurezza dei dati.

Un sito di gioco legale deve avere quindi standard molto alti sulla sicurezza del trattamento dei dati personali, sulla difesa dei dati e delle attività monetarie che si svolgono. In termini di sicurezza è bene controllare quindi che ci sia sempre esposta nella pagina principale la autorizzazione AAMS con tanto di codice, e che siano utilizzati per i sistemi di pagamento online tutti i più diffusi strumenti elettronici approvati.

Procedura di Iscrizione nei Casinò Online Certificati

Il processo di registrazione presso un sito ADM autorizzato è stabilito da norme ufficiali ed è il uguale per tutti i siti di gioco d’azzardo online.

Qui sotto però ti illustreremo chiaramente come completare l’iscrizione:

1. Valuta il Casinò a Te Più Adatto

Analizza con cura e scegli uno dei portali in base alle tue necessità, poi premi su “Scopri di più”. Verrai subito re-indirizzato sulla pagina di iscrizione, dove potrai verificare attentamente le regole del gioco del contratto di gioco e controllare il bonus di benvenuto che ti viene assegnato come nuovo iscritto. In questo punto puoi anche scegliere il procedimento con cui vuoi avanzare per la fase di iscrizione, tra registrazione manuale (classica), oppure con identità digitale SPID o CIE (se supportato).

2. Inserisci i tuoi dati e conferma il profilo

Ora dovrai riempire un form online con i tuoi informazioni richieste: nome e cognome, contatto telefonico, indirizzo di residenza, codice identificativo e copia del documento d’identità (a scelta tra carta d’identità, documento di guida o passaporto). Una volta completati questi step essenziali, riceverai una email o un messaggio di presa visione, e potrai verificare il tuo account email per i futuri accessi. Nel frattempo, il servizio interno avrà circa un giorno per controllare che i tuoi dati siano corretti e attivare a tutti gli effetti il tuo nuovo profilo.

3. Richiedi il bonus, fai un deposito e inizia a giocare

Una volta verificato il conto gioco, potrai finalmente usare la tua offerta di benvenuto! Verifica quali step devi completare per iniziare la tua avventura online; per esempio: devo effettuare un deposito? devo accedere a una slot in particolare per attivare i giri gratis? quanto mi resta da sbloccare? Per qualsiasi domanda, il servizio clienti sarà a tua disposizione completa, e non dimenticarti dell’pagina domande frequenti.