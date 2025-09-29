«Поподробнее» или «по подробнее» как пишется правильно словоПодробнее

Подробнее или поподробнее как пишется правильно правописание и грамматика

Мне больше нравится слово вЕдомый, хотя конечно произнести его именно так можно лишь в том случае, если происходит оно от глагола Ведать, то есть знать что-то. Раздельное и дефисное написание считаются ошибкой – по-подробнее, по подробнее. Подробней — часто употребляется в разговорной форме. Если бы это был предлог, то между предлогом и словом мы могли бы вставить слово или вопрос. Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет. Подробней – часто употребляется в разговорной форме.

Приставка по- не может быть написана ни через дефис, ни слитно — это грубейшая ошибка. «По» в данном случае не может быть предлогом, так как мы не можем разделить «поподробнее» на две части и вставить между ними другое слово. Наречие образовано от прилагательного «подробный» путем присоединения приставки «по-». Дефисное написание здесь невозможно по той причине, что нет удовлетворяющих такому написанию суффиксов. Слово «поподробнее» в русском языке всегда нужно писать слитно. В этом случае «по» − это приставка, которая, как известно, не может употребляться отдельно от основы слова.

Базовое слово для этого наречия «подробно», которое, в свою очередь, образовалось от прилагательного «подробный». Образованное слово обозначает признак сравнения в большей степени, нежели само наречие. Оно как бы уточняет предшествующее, базовое слово. Как мы видим, слово “поподробнее” образовано от прилагательного “подробный” с помощью приставки “по-” и суффикса “-ее”, поэтому мы пишем слитно. Но, в зависимости от контекста, значение может быть «подробней», как краткое прилагательное превосходной степени. Как и любое прилагательное оно склоняется по родам, числам и падежам, а кроме того имеет формы сравнительной степени.

Прежде чем выяснить, как правильно пишется «поподробнее» или «по подробнее», слитно или раздельно, определим часть речи и грамматическую форму интересующего нас слова. Сомнений, как правильно пишется данное слово, возникать не должно. “Поподробнее” – это неизменяемое наречие со значением “более детально” либо краткое прилагательное превосходной степени, образованное от “подробный“, в зависимости от контекста предложения. В зависимости от контекста «поподробнее» может быть наречием и употребляться в значении «более детально» или кратким прилагательным в превосходной степени, обозначая «еще подробнее». Ошибок при написании не возникает при использовании правила русского языка, которое гласит, что все слова, которые являются выражением степени сравнения, пишутся слитно. Здесь ничего не говорится о части речи, поэтому определять ее, чтобы воспользоваться правилом, необязательно.

Если прочесть правила правописания русского языка, то мы узнаем, что слово «поподробнее» пишется только слитно, потому что это неизменяемое наречие. Чтобы избежать ошибок на письме, необходимо запомнить, что слово «поподробнее» пишется исключительно слитно, так как в данном случае «по» является приставкой. Слово «поподробнее» пишется слитно с приставкой по- согласно правилу русской орфографии. «Поподробнее» является одной из степеней сравнения. Простая сравнительная степень образована с использованием приставки «по» и окончания «ее». Слово «подробнее» в русском языке не используется.

Хочется поподро́бнее узнать об этом древнем городе.

Образованное от прилагательного, если оно стоит в одной из степеней сравнений. Слова, в составе которых имеется сравнительная степень, пишутся слитно. «Поподробнее» используют для уточнения информации, в значении «во всех подробностях, с большими деталями».

В русском языке есть несколько синонимических словосочетаний, которые имеют различную грамматическую форму.

Написание раздельно или через дефис приставки -по в данном слове – ошибка.

Оно появилось в простонародье, как краткая форма слова «поподробнее», и чаще всего употребляется в устной речи. Вспомним правописание наречий, чтобы разобраться в этом вопросе. Во-вторых, достаточно посмотреть на морфологический состав слова.

"Поподробнее" – это наречие, которое образовано от прилагательного. У многих пользователей возникает вопрос, как писать наречие.